Ajax in halve finale KNVB-beker mogelijk tegen Feyenoord

Aftellen naar 35e landstitel voor Ajax is begonnen

Na drie nederlagen op rij bij Heracles revancheerde Ajax zich met een 2-0 overwinning op het kunstgras in Almelo. Omdat PSV zich in de slotfase bij ADO Den Haag in de luren liet leggen door Michiel Kramer (2-2) wordt de strijd om het landskampioenschap steeds meer beroofd van enige spanning.