Gouden baansprinters vernederen iedereen

Harrie Lavreysen (l), Jeffrey Hoogland (r) en Roy van den Berg geven de concurrentie ook in Hongkong geen enkele kans.

AMSTERDAM - De ongeslagen reeks van de teamsprinters duurt maar voort. Ook tijdens de derde World Cup van dit pré-olympische seizoen in Hongkong werd de concurrentie vernederd door Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland. In de finale werd met een tijd van 42,271 seconden Duitsland weggeblazen, dat er 1,165 trager over deed.