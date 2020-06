Fraaie geste Chris Froome aan ’zijn’ Franse ziekenhuis

De Franse krant Le Progrès meldt dat de kopman van Ineos 2000 bussen ontsmettende handgel zal leveren aan het ziekenhuis Hôpital Nord de Saint-Etienne.

Het is in dit gespecialiseerd ziekenhuis dat Froome na zijn zware val, tijdens de verkenning van een tijdrit, werd opgenomen. De Brit van Team Ineos werd tijdens de bewuste rit opgetild door een windvlaag en belandde met hoge snelheid tegen de muur van een huis. De viervoudige Tourwinnaar hield meerdere breuken over aan zijn val en moest lange tijd revalideren. Pas in februari, in de UAE Tour, keerde de intussen 35-jarige Brit terug in competitie.

Bekijk ook: Chris Froome moet vrezen

2000 bussen ontsmettende handgel

Froome is het ziekenhuis in Saint-Etienne dus duidelijk nog niet vergeten. Daarom heeft hij bij zijn sponsor Ineos - een chemisch bedrijf dat onder anderen ontsmettende handgels produceert - een bestelling geplaatst. Het ziekenhuis verwacht binnenkort 2000 bussen ontsmettende handgel op kosten van Froome, een geste die in het ziekenhuis enorm wordt geapprecieerd.

Froome nam zaterdag deel aan een virtuele wedstrijd, georganiseerd door zijn werkgever Team Ineos. Het merendeel van de renners van het team stond aan de virtuele startlijn. Rohan Dennis zegevierde, voor Ben Swift en Dylan van Baarle. Froome haalde de top tien niet.

Bekijk ook: Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome rijdt seizoen bij Team Ineos uit

De ex-Tourwinnaar ligt nog tot het einde van dit seizoen onder contract bij de Britten maar het is nog wachten op een nieuwe overeenkomst. De geruchten omtrent een eventueel vertrek van Froome worden intussen almaar sterker.