Federer wil spectaculaire fusie in tenniswereld

„Ik vraag me gewoon af. Ben ik enige die denkt dat nu de tijd is gekomen voor de mannen en vrouwen om zich te verenigen? Ik stel me een fusie voor tussen de WTA en de ATP”, twittert de winnaar van twintig grandslamtoernooien. „Het had waarschijnlijk al lang geleden moeten gebeuren, maar misschien is de tijd nu echt gekomen. Het zijn zware tijden in elke sport en we kunnen hier met twee verzwakte lichamen uitkomen of met een sterker lichaam.”

De WTA is de overkoepelende organisatie voor tennissters. Oud-tennisster Billie Jean King richtte het orgaan op in 1973. Een jaar eerder werd de ATP opgericht. Er is een overkoepelende tennisfederatie (ITF), die de Davis Cup, de Fed Cup organiseert, en ook een vinger in de pap heeft bij de grandslamtoernooien en de Olympische Spelen. Maar alle andere toernooien worden onder de vlag van de WTA of de ATP gehouden.

Federer verduidelijkt: „Ik wil de spelers en speelsters niet samenvoegen op de baan, maar wel de twee bestuursorganen, die toezicht houden.” Het regent positieve reacties op de tweets van Federer, maar of het erin de nabije toekomst echt van komt, is natuurlijk de vraag.