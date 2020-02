Bettiol wint na zege in ’Vlaanderen’ tweede koers in carrière

De zege van de renner van EF Pro Cycling was niet genoeg voor winst van het eindklassement. Daarin hield de Fransman Benoît Cosnefroy voldoende marge over om Bettiol van zich af te houden. Het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 2 bedroeg 13 seconden.

Voor Bettiol was het pas zijn tweede overwinning als wielerprof. Zijn eerste succes behaalde hij in het voorjaar van 2019 door de Ronde van Vlaanderen verrassend te winnen. In de race tegen de klok was hij 9 seconden sneller dan zijn Deense ploeggenoot Magnus Cort. De Fransman Pierre Latour eindigde op 15 seconden als derde. Eindwinnaar Cosnefroy van AG2R won vorige week ook al de GP La Marseillaise.