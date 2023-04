Flekken en Freiburg doen goede zaken met ruime zege op Schalke 04

Halverwege was het al 2-0 voor Freiburg, dat speelde met Mark Flekken in het doel. Daarvoor verantwoordelijk was vooral de Oostenrijker Michael Gregoritsch, die beide doelpunten voor zijn rekening nam. De eerste keer deed hij dat op aangeven van Ritsu Doan, voormalig speler van onder meer PSV en FC Groningen.

Vrij snel na de hervatting maakte Lucas Höler er 3-0 van. In de slotfase bepaalde Matthias Ginter de eindstand op 4-0. Thomas Ouwejan speelde het laatste half uur mee bij Schalke.

Zaterdag al had Borussia Dortmund de koppositie overgenomen van Bayern München, dat na de uitschakeling in de Champions League tegen Manchester City ook nog eens verloor bij bij FSV Mainz 05.