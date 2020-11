FC Utrecht met Maarten Paes, Ajax met Zakaria Labyad

Maarten Paes Ⓒ BSR Agency

Bij Ajax heeft Zakaria Labyad een basisplaats gekregen in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. De Galgenwaard is geen onbekend terrein voor de middenvelder annex aanvaller. Labyad voetbalde zelf tussen 2016 en 2018 in het shirt van de Domstedelingen.