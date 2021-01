Opluchting voor Sjinkie Knegt: routinier gewoon naar EK shorttrack

Door zijn vierde plek tijdens het NK allround was de 31-jarige Fries nog niet zeker van een plek in de selectie van Jeroen Otter, maar de bondscoach heeft nu toch besloten om de ervaren Knegt zowel individueel als op de relay te laten starten. Otter zei afgelopen weekeinde nog: „Sjinkie thuislaten? Waarom niet? Sven Kramer gaat toch ook niet naar het EK allround op de langebaan?

Ithzak de Laat en Dylan Hoogerwerf waren al zeker van een plek tijdens het toernooi dat van 24 tot en met 26 januari wordt verreden. Jens van ‘t Wout en Friso Emons zijn erbij voor de relay. Melle van ‘t Wout is reserve. Daan Breeuwsma en Sven Roes ontbreken in de selectie.

Bij de vrouwen is Suzanne Schulting titelverdedigster. Ook Xandra Velzeboer en Selma Poutsma vertegenwoordigen Oranje in het individuele toernooi. Voor de relay gaan ook Rianne de Vries en Georgie Dalrymple mee. Ook op dat onderdeel is de Nederlandse ploeg titelverdediger. Yara van Kerkhof is reserve.