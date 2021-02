Invaller Brian Brobbey schiet Ajax naar zege in Lille

Het eerste ’linke moment’ deed zich voor toen Antony de bal verspeelde, maar dit werd net op tijd gerepareerd door de Amsterdamse defensie. Aanvaller David leek even vastgepakt te worden door Edson Alvarez, maar de leidsman wilde niet denken aan een strafschop.

Beide teams waren vooral bezig elkaar af te tasten en zo via de counter toe te slaan. Het leverde in het eerste half uur eigenlijk aan beide kanten geen echte kansen op, tot de 28e minuut, toen Sven Botman een slippertje maakte, maar Antony dit niet kon uitbuiten, doordat keeper Mike Maignan razendsnel zijn doel uitkwam.

Omsingeling

Vanaf dat moment kreeg Ajax meer grip op wedstrijd en werd de koploper van de Franse Ligue 1 omsingeld, al was het erg zoeken naar gaatjes in de defensie van Lille. Zelf gaf de ploeg van Ten Hag eigenlijk niets weg in de eerste 45 minuten.

Davy Klaassen kan er net niet bij. Ⓒ ANP/HH

Direct na rust speelde Dusan Tadic de bal slim door naar Davy Klaassen, maar de aanvallende middenvelder raakte het leder verkeerd. Lille werd in de 53e minuut pas weer gevaarlijk, waar Jurrien Timber de bal nog bijna in eigen doel tikte. Maar het bleef 0-0.

Kinderlijke fout

Ajax vergat zichzelf na een hakje van Tadic te belonen, waar David Neres de bal op de onderkant van lat schoot van dichtbij. Dit had 0-1 moeten zijn.

En dus trad de oude voetbalwet in werking: maak je ’m zelf niet, dan valt ’ie aan de andere kant. Nicolas Tagliafico liet zich kinderlijk eenvoudig in de 72e minuut van de bal zetten, waardoor Timothy Weah vrije doortocht had richting Maarten Stekelenburg. Daar had de zoon van de legendarische spits George Weah geen moeite mee: 1-0.

Goudhaantje Brobbey

In de 85e minuut ging de bal toch op de stip voor Ajax. Tagliafico ging liggen binnen de zestienmeter na een op het oog struikeling van de Argentijn. Ivan Kruzliak moest van de VAR komen kijken, maar de arbiter liet de beslissing staan. Tadic schoot de bal prima binnen: 1-1 in de 87e minuut.

Een sensationeel slot bleek het te worden, want twee minuten later was invaller Brobbey er als de kippen bij om zomaar de (verdiende) 1-2 binnen te tikken. Brobbey dacht in de 95e minuut nog een strafschop te krijgen, maar het werd geel voor een schwalbe. Veel deerde het niet, want Ajax deed uitstekende zaken voor een plek in de achtste finales.