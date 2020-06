Rigoberto Uran geeft pijlsnelle bloemenkweker racefiets

Het filmpje van de man, een 54-jarige bloemenkweker, ging de hele wereld over nadat Uran zo sportief was om het zelf ook te delen op sociale media. Uran ging een stapje verder en nodigde de man uit in zijn fietsenwinkel. Daar kon de bloemenkweker een spiksplinternieuwe racefiets en wieleruitrusting uitkiezen. Ook werd er nog even een potje gefietst met dank aan de virtuele wereld van Zwift.

Bekijk het filmpje hiervan op het Instagramaccount van Uran.

„Het was een eer om met Uran te kunnen praten. Hij is heel bescheiden en zegt iedereen gedag. Ik ben een fan van hem en ik volg ook zijn prestaties”, aldus de bloemenkweker over zijn idool.