Van Aert neemt Vingegaard in bescherming maar ziet ook derde winstkans in rook opgaan Tegenslag bij Jumbo-Visma? ’Het gaat juist supergoed’

Door Hans Ruggenberg

Sprintkanon Jasper Philipsen (l.) wint de derde etappe. De Belg Wout Van Aert (tweede van links) heeft andermaal het nakijken en wordt vijfde. Ⓒ AFP

BAYONNE - Het loopt in de Tour de France nog niet op rolletjes bij Jumbo-Visma. Wout van Aert speelde met Jonas Vingegaard de hoofdrol in een door verschillende Belgische media opgezette soap, nadat de Belg tweemaal naast ritwinst greep. Op dag drie leek de 28-jarige alleskunner om een mooiere reden in de spotlights te staan, maar in Bayonne moest hij in volle sprint de remmen stevig inknijpen om niet met alle gevolgen van dien in de dranghekken te belanden. „In vergelijking met gisteren ben ik relaxed”, zei Van Aert met een brede grijns achter de streep.