Cocu tekent voor vier jaar en is vereerd met nieuwe club Derby County

„Ik ben blij en vereerd dat Derby County mijn nieuwe club is”, zegt Cocu. „Ik kan niet wachten om de spelers en de fans te ontmoeten en om dit avontuur samen op te starten.”

Cocu tekent bij Derby County een contract voor de duur van vier jaar. De oud-coach van PSV wordt de opvolger van Frank Lampard die naar Chelsea gaat. Het is de eerste baan van Cocu na zijn ontslag vorig jaar oktober bij Fenerbahçe.

Cocu was voor Mel Morris, de eigenaar van Derby County, de absolute nummer een. De Engelsen wilden perse een trainer die de jeugd kan laten doorstromen. „We zijn verheugd om Phillip Cocu als onze trainer te mogen verwelkomen”, aldus Morris. „We blijven onze zienswijze bij Derby County verder ontwikkelen en na het eerste gesprek met Phillip was duidelijk dat we vergelijkbare ideeën hebben.”

