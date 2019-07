Drama Jumbo-Visma: zware valpartij Van Aert

Het is het einde van deze Ronde van Frankrijk voor Van Aert, die deze Tour individueel in de tiende etappe zegevierde en met Jumbo-Visma de ploegentijdrit won. De Belg bleef in een bocht in een doek hangen en crashte vervolgens hard op het asfalt, waar hij ook bleef liggen.

Op tv-beelden was duidelijk te zien dat Van Aert een vleeswond aan zijn rechterbovenbeen heeft. Hij is wel bij kennis, zo meldt Jumbo-Visma.Van Aert had op het moment van de val één van de beste tussentijden in de tijdrit en hoefde nog slechts 1,1 kilometer af te leggen.

„We bidden voor Wout Van Aert dat hij geen zware verwondingen heeft opgelopen. Hij wordt momenteel behandeld door een medisch team”, twitterde de ploeg direct na de val. Het verlies van Van Aert is een flinke aderlating voor Jumbo-Visma, dat met Steven Kruijswijk nog iemand in de strijd voor het algemeen klassement heeft en met Dylan Groenewegen nog iemand voor de massasprints.