Nyck de Vries: ’Ik vind dat ik plekje in Formule 1 verdien’

„Ik geloof dat ik hier niet zou misstaan en dat ik een kans verdien. Dat is nog altijd een droom. Tegelijkertijd ben ik niet degene die de beslissing neemt”, aldus De Vries, die in verband wordt gebracht met Williams en Alpine. „De tijd zal het uitwijzen. Ik maak me geen zorgen over de toekomst, aangezien ik in andere klasses ook een reputatie heb kunnen opbouwen. Het gaat er alleen niet altijd om wat je hebt gepresteerd in het verleden.”

De Formule 2-kampioen van 2019 en Formule E-kampioen van 2021 zal namens Mercedes zeker nog een training rijden dit jaar. „Natuurlijk zijn er gesprekken gaande. Dat doe ik alleen, ik heb geen manager. Maar ik heb wel een groep mensen om mij heen die mij helpt en adviseert. En ik ben Mercedes heel dankbaar dat ik dankzij hen al deze kansen krijg.”

De Vries kon zijn kwaliteiten niet helemaal tonen tijdens de training in Monza. „Aan het begin ging het vooral om data verzamelen voor het team. Daarna kon ik wel wat meer pushen, maar de auto was niet makkelijk te besturen. Ik kon er wat dat betreft niet helemaal uithalen wat ik zou willen.”