Michael van Gerwen moet weer een jaar wachten op zijn vierde wereldtitel in het darts. De drievoudig wereldkampioen werd in de kwartfinales van het WK in Londen verrassend uitgeschakeld door de Engelsman Scott Williams. De nummer 52 van de wereldranglijst won met 5-3 in sets.

© ANP/HH Luke Humphries is dé grote favoriet.