Frank de Boer op glad ijs met Memphis Depay en Georginio Wijnaldum

Het was nog met een knipoog. Of de koffiejuffrouw van Ajax zich al in Zeist had gemeld en de teammanager van de club zijn kledingmaten had doorgegeven aan bondscoach Frank de Boer? Het tussentijds oproepen van Ajacied Ryan Gravenberch en ex-Ajacied Sven Botman is voor velen buiten Amsterdam klaarblijkelijk de bevestiging dat de nieuwe bondscoach nadrukkelijk het Ajax-signatuur uitdraagt.