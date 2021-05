Hockeysters Den Bosch heroveren schaal op Amsterdam

Net als donderdag was de Bossche goalgetter Frédérique Matla matchwinner, ditmaal uit een strafcorner. En net als donderdag leverde het doelpunt na afloop veel gespreksstof op. Amsterdam-coach Robert Tigges: ,,We hadden een referral (zoals de VAR in het hockey wordt genoemd, red.) moeten aanvragen. De bal vloog via onze keepster Anne Veenendaal de cirkel uit en was niet gevaarlijk. Ik stond nog te schreeuwen langs de lijn, maar niemand hoorde mij in the heat of the moment.

Donderdag leverde de treffer van Matla eveneens protesten op, omdat haar schot ongeoorloofd met de bolle kant zou zijn gespeeld. Dat was echter op de videobeelden niet waar te nemen, zodat de treffer werd goedgekeurd.

TATA STEEL-SCHAAKTOERNOOI

Het duel tussen de twee nationale grootmachten had niet misstaan in het Tata Steel-schaaktoernooi, maar het was wel degelijk een interessant potje schaken dat de speelsters van Den Bosch en Amsterdam op het kunstgrasbord van Den Bosch legden.

Voor rust had Amsterdam het betere van het spel, maar dat leidde niet tot een grote kans. De ploeg van Robert Tigges was overigens gehavend naar Brabant afgereisd. De onttroonde landskampioen moest het stellen zonder de van een polsblessure herstellende Eva de Goede, de beste speelster van de wereld. Ook topspits en collega-international Marijn Veen ontbrak op het veld waar de hoofdstedelijke equipe twee jaar eerder NOG de titelstrijd had beslist.

BLESSURE WELTEN

Na de rust kreeg Den Bosch, de ploeg die vorige maand ook al de macht in Europa greep, stilaan de overhand. De thuisclub kreeg in het derde kwart via Marloes Keetels de grootste kans op de zege in de reguliere speeltijd. De backhand van Keetels trof echter geen doel. De corner was tot stand gekomen na een weergaloze rush van Lidewij Welten.

Dezelfde Welten verliet vijf minuten voor tijd na een harde charge van Amsterdam-verdedigster Floor de Haan geblesseerd en geëmotioneerd het veld. De wedstrijd leek op shoot-outs uit te lopen, maar nadat Joosje Burg slim een strafcorner had versierd, kreeg Den Bosch de allerlaatste kans om de het tweede finale-duel in winst om te zetten.

LINKSBOVEN

De inzet van Frédérique Matla werd door Amsterdam-goalie Anne Veenendaal weliswaar gekeerd, maar volgens de arbitrage leverde dit een (achteraf betwiste) gevaarlijke situatie op. Hoewel het laatste fluitsignaal inmiddels al had geklonken, mocht Matla opnieuw aanleggen. De strafcornerspecialiste sleepte de bal hard in de touwen. Matla, na afloop dolgelukkig: ,,Raoul gaf aan linksboven en ik zei dat is goed.

Den Bosch-coach Raoul Ehren nam zodoende in stijl afscheid van de ploeg waarmee hij liefst negen landstitels zou veroveren, een absoluut record. Ehren gaat zich volledig richten op het bondscoachschap bij de Belgische nationale vrouwenploeg. Ehren: ,,Ik dacht vanmorgen in de auto nog wel even: shit, dit is mijn allerlaatste weekend. Ik ga ‘dit’ enorm missen.”

FENOMEEN MATLA

De keuze om de laatste corner hoog aan de stickkant van Anne Veenendaal te pushen, was een gewaagde. Ehren: ,,Het is normaal de kant waar je bij Veenedaal niet naar toegaat. Die heeft ze áltijd. Maar Matla is een fenomeen. Ik had haar al vanmorgen gezegd: je gaat de winnende maken, op die plek. Het was een groot risico, maar in de play-offs is het alles of niets. Ongelooflijk dat het nog lukte ook.”

Met de zege hebben de Bossche vrouwen een negatieve reeks definitief weten om te zetten. De overwinning was al weer de vierde op rij, nadat Amsterdam zevenmaal op rij van Den Bosch had gewonnen.