Club Brugge - mét Noa Lang - verliest punten: ’Was de VAR drinken halen?’

„We spelen een goeie eerste helft, waarin we dominant zijn en kansen creëren”, analyseerde Clement de wedstrijd. „In de tweede helft waren we veel minder aan de bal én in de duels. Dan komt Charleroi meer in de wedstrijd en drukken ze meer. We hebben vandaag zelf twee punten verloren, heb ik gezegd in de kleedkamer. Maar toen had ik de beelden nog niet gezien van de fase met Sobol...”

„Want als het 0-2 wordt, krijg je natuurlijk een heel andere wedstrijd”, aldus de coach van blauw-zwart.

„Misschien was de VAR even iets om te drinken gaan halen? Ik kan geen andere verklaring bedenken. Ik probeer al maanden mijn spelers in te prenten om niet in discussie te gaan en te focussen op voetballen. Dat is mijn job, net zoals het de job van de VAR is om goed naar de beelden te kijken. Dit moet gewoon gezien worden. Punt.”

Bij Brugge speelde Ruud Vormer, Talitha Chong en de van corona herstelde Noa Lang mee.