FA is verdediger van West Ham spuugzat

De 24-jarige Franse verdediger reageerde op het onbesuisde inkomen van Nick Powell door hem in zijn gezicht te spugen. Masuaku betuigde na de wedstrijd spijt voor zijn actie. "Het gebeurde in het heetst van de strijd en past niet bij mijn karakter, maar ik weet dat het onacceptabel is. Ik zal leren van de eerste rode kaart uit mijn loopbaan'', liet hij berouwvol weten

"Verachtelijk'', noemde zijn trainer David Moyes het spugen van Masuaku. Moyes liet weten dat de club hem ook sancties zal opleggen. "Het is onacceptabel'', aldus de manager, die de actie niet kon plaatsen. "Hij is een prima jongen, dit past niet bij hem.''