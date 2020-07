Tóch geen Michael van Gerwen en co in Ahoy in 2020

Er zou op 25 en 26 maart een dubbele speelronde van de Premier League worden afgewerkt in Ahoy, maar die werd toen afgelast door de coronacrisis. Vervolgens zou de vervangende data vallen op 9 en 10 september, maar de PDC heeft nu anders besloten. De Premier League wordt nu hervat op 25 augustus achter gesloten deuren, in het Britse Milton Keynes.

Vijf dagen hierna is er ook een speelronde in de Marshall Arena. Daar werd vorige week het eerste dartevenement sinds het uitbreken van het coronavirus gespeeld: de Summer Series.

De bedoeling is om op 17 september - tijdens de dertiende speelronde in Glasgow - weer fans toe te laten. Er wordt ook nog gespeeld in Manchester, Newcastle, Sheffield ne Londen. In de O2 Arena wordt dan ook op 22 oktober de play-offs gehouden.