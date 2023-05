Feyenoord-trainer Arne Slot: ’Dit is héél, héél bijzonder’

Hoewel Slot wist dat Feyenoord zich in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles van de titel kon verzekeren, was hij er naar eigen zeggen nog niet heel gerust op. „Iedereen roept dat het niet meer fout kan gaan. Maar er moet nog wel gewonnen worden. Daar heb je als trainer toch nog wel stress over. Zelfs de laatste weken nog. Ik was niet de gezelligste thuis. Op een gegeven moment kom je zo ver dat iedereen verwacht dat je het wel gaat halen. Dat verandert de blik. De jongens zijn er geweldig mee omgegaan. Dit is heel, heel bijzonder.”

Slot vond het lastig te omschrijven wat dit seizoen de zogenoemde ’sleutel’ op weg naar de titel is geweest. „Het is moeilijk er een of twee momenten uit te pakken. Vorig jaar hadden we een geweldige groep. In de finale van de Conference League waren we dichtbij, maar dan verlies je een prijs. Het is fijn om nu te kunnen zeggen dat ik bij de groep trainers hoor die een prijs hebben gewonnen. Ik denk dat het hierna alleen maar makkelijker gaat worden.”

Toekomst Slot

De Feyenoord-trainer wilde na de winst van de landstitel nog geen uitspraken doen over zijn toekomst. „Heel veel mensen hebben goede tips. Maar het is nu veel te vroeg om daar ook maar iets over te zeggen. Feit blijft dat Feyenoord kampioen is geworden”, zei Slot lachend. „Laten dat de headlines morgen in de kranten zijn. Alles wat ik nu zeg, zal alleen maar afleiden. We gaan nu feestvieren.”

„Ik ben erg trots, vooral op mijn band met alle spelers en leden van de technische staf”, vervolgde Slot. „Ik heb spelers beter zien worden. Kijk naar Santiago Giménez, die na de winterstop bijna iedere wedstrijd scoort. Ik zou het mooi vinden als dat nu wordt benadrukt. En dat hij geen vragen krijgt over zijn toekomst.”

Assistent-trainer De Wolf kijkt uit naar Coolsingel

John de Wolf vierde naar eigen zeggen zijn vierde landstitel met Feyenoord na de winst op Go Ahead Eagles (3-0). „Als jongetje heb ik op de Coolsingel gestaan”, zei een van de assistenten van hoofdtrainer Arne Slot. „Als speler ook en zes jaar geleden was ik uitgenodigd door ESPN. En nu dus weer.”

„Dit is een fantastisch seizoen”, zei De Wolf. „We zijn met zo veel nieuwe spelers begonnen. We wisten niet waar we naartoe gingen. Maar de puzzel paste uiteindelijk precies. Ik heb genoten tijdens en na de wedstrijd. Maar morgen gaat het pas echt gebeuren”, doelde hij op de huldiging op de Coolsingel. ” Als je daar de deur doorkomt en op het balkon staat. Je weet echt niet wat je meemaakt.”