UFC-vechter Conor McGregor kondigt opnieuw zijn afscheid aan

„Hey jongens, ik heb besloten om te stoppen met vechten”, luidt de boodschap van McGregor. „Bedankt voor alle fantastische herinneringen. Wat een avontuur is het geweest.”

De eerste keer dat McGregor afscheid van zijn geliefde sport nam was in het voorjaar van 2016, toen hij in april meldde dat het genoeg was geweest. Dat vaarwel bleek van korte duur, want enkele dagen later draaide hij die beslissing terug en nog geen half jaar later vocht de MMA-cultheld gewoon weer tegen Nate Diaz.

Ook in 2019 stopte McGregor. Dat deed hij in maart, maar opnieuw volgde dus een rentree. Dit keer in januari van dit jaar. Die comeback was sensationeel. Hij had slechts dertig seconden nodig om zijn tegenstander Donald Cerrone naar de grond te werken, waarna hij de klus definitief klaarde.

McGregor schreef in de UFC geschiedenis door zowel kampioen binnen de veder- als lichtgewichtdivisie te worden. Met zijn knock-out in januari jongstleden voegde hij overigens nog een nieuw hoofdstuk aan de UFC-historie toe. Na eerdere knock-outs in het veder- en lichtgewicht lukte hem dat nu ook in het weltergewicht. Daarmee is hij de eerste kooivechter die in drie verschillende divisies een gevecht voortijdig wist te beëindigen.

McGregor verloor in 2018 het veelbesproken gevecht van Khabib Nurmagomedov. In die partij gaf The Notorious op, nadat hij door zijn tegenstander in een nekklem werd gelegd. De twee liggen elkaar overigens totaal niet en botsten ook buiten de ring meermaals. McGregor zinde lange tijd op wraak, maar die rematch lijkt er dus nooit te komen. Al weet je het bij McGregor nooit.