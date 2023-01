Kettingproblemen deren Pieterse niet tijdens wereldbeker veldrijden

Puck Pieterse. Ⓒ ANP/HH

Na Fem van Empel heeft ook Puck Pieterse laten zien dat ze klaar is voor het WK veldrijden, volgende week in Hoogerheide. Nederlands kampioene Pieterse won in het Franse Besançon de laatste cross om de wereldbeker. Van Empel, die zich vorige week al verzekerde van de eindzege, ontbrak. De Brabantse, net als Pieterse 20 jaar oud, was zaterdag al de beste geweest bij een cross in het Belgische Hamme.