Boogerd: ’Ik verwacht de favorieten ook hier aan het front’

Geraint Thomas en Steven Kruijswijk strijden in de 19eetappe met en tege nelkaar. Ⓒ REUTERS

„We hebben de laatste jaren vaker gezien dat in dit stadium van een grote ronde nog podiumklanten of zelfs beoogde eindwinnaars er doorheen zakken”, blikt oud-renner Michael Boogerd vooruit op de twintigste etappe in de Ronde van Frankrijk.