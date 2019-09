Jans moet buigen voor De Boer: ’Ze gingen als beesten tekeer’

De Venezolaanse spits vijzelde zijn totaal rond een uur spelen snel achter elkaar op tot 26 seizoenstreffers, in 27 duels. Hij was de hoofdreden v

Volgens Jans dat zijn rookie-ploeg in de MLS verloor van de club die binnenkort de play-offs om de titel zal spelen.

„We verloren vandaag om twee redenen”, concludeerde Jans, die ervoor had gekozen het team van De Boer, dat veel meer balbezit had, vooral te proberen tegenhouden. „Onze afwerking was erg matig en zij gingen tekeer als beesten, met het hart. Martinez liet zien hoe je moet afwerken. Bij zijn tweede goal heb ik zelfs geapplaudisseerd omdat ’ie zo mooi was. Martinez heeft de wedstrijd voor Atlanta gewonnen, maar we hadden er meer uit kunnen halen als we beter hadden afgerond.”

De Boer wacht nog vier competitieduels tot aan 6 oktober. Daarna gaat hij (via play-offs) op jacht naar alweer zijn derde prijs. Hij won eerder de Amerikaanse beker en de campeones-cup, een duel tussen de kampioen van de MLS en die van Mexico, América.