Kost shirtje ruilen Neymar de finale van de Champions League?

Na afloop van het halvefinaleduel met RB Leipzig in de Champions League (3-0 zege PSG) ruilde de Braziliaan zijn shirtje met Marcel Halstenberg. Maar volgens de coronaprotocolen van de UEFA mag dat niet. In het 31 pagina’s tellende document staat: „Spelers wordt geadviseerd om geen shirtjes te ruilen. Overtreding hiervan kan leiden tot disciplinaire maatregelen.”

Voor het begin van het mini-toernooi in Lissabon was er sprake van dat na het ruilen van shirtjes een speler twaalf dagen in quarantaine moet. Dat zou betekenen dat Neymar de finale van de Champions League op zijn buik kan schrijven.