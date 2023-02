Levante - Huracan Melilla eindigde in 8-0 Schandaal in Spanje: onderzoek naar verdacht bekerduel wegens matchfixing

Illustratie rond matchfixing Ⓒ ANP/HH

MADRID - De Spaanse autoriteiten doen onderzoek naar een verdachte bekerwedstrijd van december 2021. Het duel van Levante met vijfdedivisionist Huracan Melilla eindigde toen in 8-0 en de Spaanse voetbalorganisatie La Liga heeft nu een anonieme tip over de wedstrijd binnengekregen. Mogelijk was er sprake van matchfixing.