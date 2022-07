Maarten Stekelenburg verlaat trainingskamp Ajax

De beslissing om zijn rolkoffertje te pakken, nam Stekelenburg in overleg met de medische staf. De voetblessure is niet ernstig, maar te vervelend om de komende dagen in actie te komen. Omdat hij in De Lutte en Oldenzaal toch niet kan trainen en spelen, is de knoop doorgehakt naar Amsterdam te rijden.

Dat de schade lijkt mee te vallen, is een opluchting voor Stekelenburg. Afgelopen seizoen stond de doelman, die inmiddels 311 wedstrijden voor Ajax keepte, bijna het hele jaar buitenspel met ernstige heup- en liesklachten. Tijdens het kampioensduel met SC Heerenveen stond hij onder de lat.