Interview Ronald Koeman: ’Messi vindt Frenkie een geweldige speler’

Ronald Koeman geniet met volle teugen van zijn leven als trainer van FC Barcelona. Ⓒ Foto Getty Images

De terrassen in Catalonië zijn al een tijdje weer open en midden in de sensationele titelrace van zijn club, zeker na het verlies van donderdag, neemt de coach van Barcelona de tijd om met enige regelmaat bij Spaanse temperaturen in de voorjaarszon te lunchen. Het zijn de schaarse momenten van ontspanning voor Ronald Koeman, de man die volgens Marco van Basten zelfs een betere trainer is dan de grote Rinus Michels.