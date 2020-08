Slot houdt voor CL-kwalificatie met AZ hoop op Calvin Stengs

AZ-trainer Arne Slot (l) en speler Calvin Stengs. Ⓒ ANP/HH

ALKMAAR - De afwezigheid van de geblesseerde Calvin Stengs, de grote smaakmaker van AZ van het afgelopen seizoen, wordt gevoeld in Alkmaar. Dat bleek zaterdagavond voor de verandering, tegen het Franse AS Monaco. Mét de artistieke spelmaker in de ploeg is het al een loodzware klus om de groepsfase te bereiken van de Champions League, laat staan zonder. En op 26 augustus wacht Viktoria Plzen al.