Doelman Zoet krijgt nieuwe trainer bij Spezia

21:35 uur De Nederlandse doelman Jeroen Zoet krijgt bij Spezia een nieuwe trainer. De leiding van de Italiaanse voetbalclub besloot woensdag Luca Gotti te ontslaan.

Spezia behaalde 1 punt uit de laatste vier duels en staat zeventiende, met 2 punten voorsprong op nummer 18 Hellas Verona. De nummers 18 tot en met 20 degraderen uit de Serie A.

Voormalig PSV'er Zoet is bezig aan zijn derde seizoen bij Spezia, waar hij geen basisspeler is. Op dit moment is hij herstellende van een blessure aan de kruisband van zijn rechterknie. Die blessure liep hij begin januari op.

Spezia is de zesde club op het hoogste niveau in Italië die dit seizoen de trainer ontslagen heeft.

Portugese verdediger Ferro vertrekt bij Vitesse

19:44 uur De Portugees Francisco Reis Ferreira, die bekendstaat onder de naam Ferro, vertrekt bij Vitesse. De huur van de 25-jarige verdediger wordt per direct beëindigd.

Ferro kwam bij Vitesse de laatste tijd niet meer aan spelen toe en gaat nu naar HNK Hajduk Split, de huidige nummer 2 uit de Kroatische competitie. Voor die club speelde hij eerder ook al.

Vitesse huurde Ferro vorig jaar zomer voor één seizoen van Benfica, met een optie tot koop. Technisch directeur Benjamin Schmedes: „Na een aantal goede gesprekken met de speler over zijn toekomst, hebben we de laatste weken gezocht naar een goede oplossing voor beide partijen en we zijn blij dat die gevonden is.”

Ferro deed dit seizoen mee in negen competitiewedstrijden van Vitesse, waarvan zes als basisspeler.

Braziliaanse voetbalbond gaat over tot puntenstraf bij racisme

19:07 uur Braziliaanse voetbalclubs die zich schuldig maken aan racisme, kunnen daarvoor voortaan een puntenstraf krijgen. Alle twintig clubs op het hoogste niveau zijn woensdag akkoord gegaan met die nieuwe regel van de Braziliaanse voetbalbond (CBF). Tot dusverre kregen clubs een geldstraf of moesten ze spelen zonder publiek.

„De strijd tegen racisme heeft haast. Over maatregelen wordt al eeuwen gesproken en ze zijn nooit in de praktijk gebracht. Daarom hebben we besloten dat ook een puntenstraf voortaan een optie is”, zei CBF-voorzitter Ednaldo Rodrigues.

Rodrigues is de eerste zwarte voorzitter van de CBF, die al meer dan honderd jaar bestaat. Hij beschouwt de strijd tegen racisme en discriminatie als een van zijn prioriteiten.

Het CBF is het eerste bestuursorgaan in de sportwereld dat een dergelijke maatregel toepast.

Victor Ramler van Reggeborgh naar marathonploeg Jumbo-Visma

16.42 uur: Victor Ramler vertrekt na dit seizoen bij de langebaanploeg van Reggeborgh. De allrounder gaat zich weer toeleggen op de marathon, zo laat zijn team weten. Ramler treedt toe tot het marathonteam van Team Jumbo-Visma.

Ramler (26) stapte het afgelopen seizoen over naar Team Reggeborgh. Hij vormde daar samen met Patrick Roest, Marcel Bosker en Lex Dijkstra de allroundploeg. Dat hij nu kiest voor het marathonschaatsen ligt voor de hand. Eerder al reed hij marathons voor Team Zaanlander en Port of Amsterdam. „Ik vind het marathonschaatsen ontzettend mooi en daarnaast heb ik de ambitie om op de massastart uit te komen”, zegt de Amsterdammer.

Ramler zegt dat hij het afgelopen jaar zijn ambities niet heeft kunnen waarmaken. „Dan vraag je je af: moet ik mezelf meer tijd gunnen om wel die stap te kunnen maken? Maar dat is heel lastig inschatten. De prestaties waren niet zoals ik wilde en daar schaats je natuurlijk wel voor.”

Brazilië met coach Menezes op de bank in oefenduel met Marokko

16.01 uur: Ramon Menezes is voorlopig bondscoach van Brazilië. De Braziliaanse bond meldt dat de trainer van Brazilië onder 20 op de bank zit tijdens de eerste oefenwedstrijd van dit jaar, op 25 maart tegen Marokko in Tanger.

Brazilië is op zoek naar een nieuwe coach nadat Tite na het voorbije WK vertrok. De Zuid-Amerikanen strandden in Qatar in de kwartfinale tegen Kroatië. Ednaldo Rodrigues, voorzitter van de Braziliaanse bond, liet onlangs weten rustig de tijd te willen nemen om een nieuwe bondscoach te kiezen.

Carlo Ancelotti, de huidige trainer van Real Madrid, is volgens Braziliaanse media een belangrijke kandidaat.

Schmid en Tviberg winnen wereldtitels parallelreuzenslalom

14.46 uur: De Duitser Alexander Schmid en de Noorse Maria Therese Tviberg hebben zich bij de WK ski in het Franse Méribel gekroond tot wereldkampioen op het onderdeel parallelreuzenslalom. Voor beiden is het hun eerste individuele WK-medaille.

Schmid was de Oostenrijker Dominik Raschner in de twee finaleruns te snel af. Het verschil tussen beiden was 0,90 seconde. Het brons bij de mannen ging naar de Noor Timon Haugan. Schmid stond nooit eerder op het individuele WK-podium. Wel behaalde hij in de landenwedstrijd al eens WK-brons (2021) en olympisch zilver (2022).

Tviberg was de beste bij de vrouwen en hield daar de Zwitserse Wendy Holdener en de Noorse Thea Louise Stjernesund achter zich. Tviberg en Holdener stonden na de eerste finalerun nog op gelijke hoogte doordat ze exact dezelfde tijd hadden geskied. In de tweede run nam Tviberg vervolgens afstand op haar directe concurrente. Voor de 28-jarige Tviberg is het de eerste individuele WK-medaille uit haar loopbaan. Ook behaalde de Noorse nog nooit het podium tijdens de wereldbeker. Ze greep dit jaar tijdens het WK al wel zilver in het teamevent.

Skiester Shiffrin stopt samenwerking met coach Day

10.56 uur: Skiester Mikaela Shiffrin stopt de samenwerking met haar coach Mike Day. De Amerikaanse maakte dat nieuws tijdens de WK, waar ze donderdag in actie komt op het onderdeel reuzenslalom, bekend.

„Na zeven seizoenen met Mike Day te hebben gewerkt, heb ik besloten om verder te gaan met nieuw leiderschap in mijn team voor de volgende fase van mijn carrière”, zegt Shiffrin in een verklaring van het Amerikaanse skiteam. Day was sinds 2016 hoofdtrainer van Shiffrin, die binnen de Amerikaanse bond een eigen team heeft.

De 27-jarige Shiffrin greep tijdens het lopende WK al zilver op het onderdeel super-G en strijdt donderdag om de wereldtitel op de reuzenslalom. Zaterdag doet ze mee aan het onderdeel slalom.

Zesvoudig wereldkampioene Shiffrin was voor aanvang van de WK in topvorm. De Amerikaanse won dit seizoen al elf wereldbekerwedstrijden. Shiffrin loste begin vorige maand haar landgenote Lindsey Vonn af als meest succesvolle vrouw in de wereldbeker en heeft nu nog één overwinning nodig om het algehele record van Ingemar Stenmark te evenaren. De Zweedse alpineskiër won in de jaren 70 en 80 in de wereldbeker 86 wedstrijden; Shiffrin staat op 85 zeges.

Amerikaan Jorgenson pakt eindzege in Ronde van Oman

10.51 uur: De Amerikaanse wielrenner Matteo Jorgenson heeft de Ronde van Oman gewonnen. De 23-jarige renner van Movistar moest in de vijfde etappe in de laatste meters nog een aanval van Mauri Vansevenant, vooraf tweede in het klassement op 5 seconden, pareren. De Belg van Soudal-Quick-Step won de slotrit met aankomst bovenop Green Mountain. Jorgenson hield de schade beperkt en werd tweede.

Dankzij de bonificaties naderde Vansevenant, die voor zijn team de 900e zege binnen sleepte, tot op 1 seconde. Maar de eindzege was voor de Amerikaan, die vorig jaar bij zijn debuut als twintigste eindigde in de Tour de France.

In de slotfase kwam Jorgenson voorop met Vansevenant en de Fransman Geoffrey Bouchard, ook nog kansrijk voor het klassement. In het laatste deel van de 5,7 kilometer lange slotklim deden zij om beurten een aanval, maar niemand wist een gat te slaan. Voor Jorgenson, die de derde etappe had gewonnen, was het daarna zaak het wiel van de Belg te houden.

Jeremy Bokila kan nog jaar dansen bij Willem II

09.42 uur: Willem II heeft het contract met Jeremy Bokila verlengd tot medio 2024. De 34-jarige spits, die in het verleden in Nederland voor AGOVV en Sparta uitkwam en daarna aan een reis langs tal van clubs begon, is in Tilburg razend populair.

De aanvaller met Congolese roots die zich in de zomer bij de selectie voegde, heeft een eigen lied. De dans die hij na elk van zes treffers uitvoerde wordt overal gedeeld. Hoewel hij geen basisspeler is, zijn Willem II en Bokila tevreden over de samenwerking.

Ook basketballers Boston kunnen Milwaukee niet stuiten

07.47 uur: Ook Boston Celtics is er niet in geslaagd de opmars van Milwaukee Bucks te stuiten. De Bucks wonnen de topper in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA na verlenging met 131-125 en kwamen daarmee op veertig overwinningen. Dat is er één minder dan de Celtics, de koploper in de oostelijke divisie.

Voor de Bucks was het de elfde zege op rij. De bezoekers uit Boston hadden op het nippertje een verlenging afgedwongen, maar daarin waren Giannis Antetokounmpo en Jrue Holiday niet te stoppen. Het duo was in de laatste 25 seconden goed voor 7 punten. Holiday kwam uit op een totaal van 40, Antetokounmpo miste met 36 punten, 13 rebounds en 9 assists maar net een zogenoemde triple-double.

Phoenix Suns won in de Western Conference het topduel met Sacramento Kings met 120-109. Devin Booker was met 32 punten de topscorer bij de Suns, waar aanwinst Kevin Durant vanwege een blessure aan de kant bleef.