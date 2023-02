Ook Boston Celtics kunnen Milwaukee Bucks niet stuiten in NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Ook basketballers Boston kunnen Milwaukee niet stuiten

07.47 uur: Ook Boston Celtics is er niet in geslaagd de opmars van Milwaukee Bucks te stuiten. De Bucks wonnen de topper in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA na verlenging met 131-125 en kwamen daarmee op veertig overwinningen. Dat is er één minder dan de Celtics, de koploper in de oostelijke divisie.

Voor de Bucks was het de elfde zege op rij. De bezoekers uit Boston hadden op het nippertje een verlenging afgedwongen, maar daarin waren Giannis Antetokounmpo en Jrue Holiday niet te stoppen. Het duo was in de laatste 25 seconden goed voor 7 punten. Holiday kwam uit op een totaal van 40, Antetokounmpo miste met 36 punten, 13 rebounds en 9 assists maar net een zogenoemde triple-double.

Phoenix Suns won in de Western Conference het topduel met Sacramento Kings met 120-109. Devin Booker was met 32 punten de topscorer bij de Suns, waar aanwinst Kevin Durant vanwege een blessure aan de kant bleef.