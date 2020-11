Heerenveen biedt uitkomst: WK afstanden gaan tóch door

Het toernooi, een testevent voor de Winterspelen van 2022 in de Chinese hoofdstad, kwam in gevaar nadat de bond elf dagen geleden besloot dat het toernooi vanwege het coronavirus niet in Beijing kon plaatsvinden.

Jan Dijkema, president van de internationale schaatsunie, gaf tegenover De Telegraaf eerder al aan dat een bubbel in Heerenveen een mogelijk alternatief was.

De wereldkampioenschappen stonden voor 25 tot 28 februari op de kalender en vinden nu plaats van 11 tot 14 februari.

De internationale schaatselite is dan al enkele weken in Friesland vanwege de EK allround en sprint en twee wereldbekers die in januari worden afgewerkt.

De ISU en de schaatsbond KNSB maakten tevens bekend dat de WK shorttrack in 2021 verhuizen van Rotterdam naar Dordrecht. Het evenement is ook een week vervroegd en vindt nu plaats van 5 tot en 7 maart.