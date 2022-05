Valentijn Driessen: ’Beschaving in stadions is zoek’

Voetbal

Rod Stewart trots op Wim Jansen

Niemand minder dan Rod Stewart is trots om met Coby Jansen, dochter Petra en zoon Wim op de foto te gaan tijdens de wedstrijd van het jaar in Schotland: zijn club Celtic tegen Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst. Tijdens de Player of the Year Award uitreiking was er tijdens een grootse avond een...