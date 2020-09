Sport Kort: Bayern München mikt op 24.000 fans in eigen stadion

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: NEC houdt in oefenduel stand tegen FC Groningen

18.00 uur: FC Groningen heeft de voorlaatste oefenwedstrijd voor de start van de competitie niet kunnen winnen. In Rolde eindigde de ontmoeting met eerstedivisionist NEC in 3-3. Voor FC Groningen opende Nicklas Strunck de score en was aanvaller Remco Balk twee keer trefzeker.

Arjen Robben deed niet mee bij Groningen, dat het zondag opneemt tegen Arminia Bielefeld. Een week later is PSV de opponent bij de start van de competitie.

Fortuna Sittard won vrijdag in een besloten oefenduel met 3-0 van Jong FC Utrecht. Zian Flemming scoorde twee keer en Mats Seuntjens één keer.

Voetbal: Sparta en ADO spelen in oefenwedstrijd met 1-1 gelijk

16.27 uur: De oefenwedstrijd tussen Sparta Rotterdam en ADO Den Haag is vrijdag onbeslist geëindigd. Op Het Kasteel werd het 1-1.

Beide doelpunten vielen in de tweede helft. Michiel Kramer benutte namens ADO eerst een strafschop. In de slotfase zorgde Jeffry Fortes voor de gelijkmaker.

Voor Sparta was het de voorlaatste oefenwedstrijd voor de competitiestart volgende week zondag tegen Ajax. Maandag staat nog een uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund op het programma. Voor ADO Den Haag was het vrijdag wel het laatste oefenduel. Volgende week zondag wacht de eerste competitiewedstrijd in Almelo tegen Heracles.

Voetbal: Bayern München mikt op 24.000 fans in eigen stadion

16.26 uur: De Duitse topclub Bayern München hoopt binnen afzienbare tijd thuiswedstrijden te kunnen spelen voor circa 24.000 fans in het eigen stadion. De directie van de Europese kampioen werkt aan een hygiëneplan dat het mogelijk moet maken om op basis van de huidige coronaregels de Allianz Arena toch aardig te vullen met publiek.

„We zouden al blij zijn als we met 5000 toeschouwers kunnen starten, maar we mikken uiteindelijk op 24.000 fans”, liet een bestuurslid weten. Het stadion van Bayern biedt plaats aan 70.000 bezoekers.

De titelhouder begint de nieuwe competitie in de Bundesliga met een thuiswedstrijd tegen Schalke 04 op 18 september.

Wielrennen: Eenkhoorn wint afsluitende etappe Coppi e Bartali

16.07 uur: Pascal Eenkhoorn heeft de vierde en afsluitende etappe in de Internationale wielerweek Coppi e Bartali gewonnen. De Nederlandse wielrenner van Jumbo-Visma was na een heuvelachtige rit van 166,2 kilometer de snelste van een uitgedund peloton, voor de Italiaan Diego Ulissi en de Ecuadoriaan Jhonatan Narváez.

Narváez, uit de ploeg Ineos Grenadiers, greep door de derde plaats de eindzege van de etappekoers voor de Italiaan Andrea Bagioli.

Eenkhoorn pakte zijn eerste zege dit seizoen. De 23-jarige wielrenner won twee jaar geleden ook al een etappe in de wielerweek Coppi e Bartali. In de derde etappe van donderdag was hij al als tweede geëindigd. Toen greep de Ecuadoriaan Narváez de ritzege. Het 18-jarige Nederlandse wielertalent Olav Kooij van Jumbo-Visma won dinsdag de eerste etappe.

Autosport: Rallykampioen Ogier wil nog niet stoppen

15.54 uur: Zesvoudig wereldkampioen rallyrijden Sébastien Ogier wil zijn afscheid met een jaar uitstellen. De Fransman zou eigenlijk na dit jaar stoppen, maar het „bizarre” seizoen vanwege het coronavirus heeft hem sterk aan het twijfelen gebracht. Dat zei de coureur van Toyota bij de hervatting van het WK rally in Estland.

„Op zich ben ik er klaar voor om iets anders te gaan doen in mijn leven, want de lange pauze is me goed bevallen. Maar aan de andere kant wil ik niet na zo’n vreemd en ingekort seizoen ermee ophouden”, aldus de 36-jarige Ogier. „Het zou mooi zijn nog een normaal seizoen door te gaan. Toyota staat er positief tegenover en we zijn nu de deal aan het afronden.”

Ogier, die van 2013 tot en met 2018 de wereldtitel veroverde, leidt het klassement van dit jaar, dat in maart werd afgebroken na drie rally’s. Er staan voor de rest van het jaar nog vier rally’s op de kalender.

Golf: Luiten in wachtkamer na sterk herstel in Spanje

14.54 uur: Joost Luiten heeft zich op de tweede dag van de Andalucia Masters in Spanje sterk hersteld van een moeizame openingsronde. Hij ging vrijdag op Real Club Valderrama rond in 69 slagen (-2). Daarmee deed de Rotterdammer het 10 slagen beter dan op donderdag. Met een totaalscore van 148 (+6) moet Luiten afwachten of hij ook tijdens het weekeinde nog in actie mag komen in Andalusië.

Wil Besseling (75 slagen op donderdag) en Darius van Driel (76 slagen op donderdag) gaan vrijdagmiddag van start in hun tweede omloop. Lars van Meijel heeft de ’cut’ niet gehaald.

Hockey: Openingsduel hockeysters Amsterdam uitgesteld na besmettingen

14.45 uur: De eerste competitiewedstrijd van de hockeysters van Amsterdam is uitgesteld vanwege een aantal coronabesmettingen binnen de ploeg. Drie hockeysters hebben positief getest, drie andere zijn op advies van de medische staf uit voorzorg in quarantaine gegaan.

De Nederlandse hockeybond KNHB heeft op verzoek van Amsterdam de wedstrijd tegen HGC, die zondag zou worden gespeeld, uitgesteld. Het duel is nu ingepland op komende woensdag (9 september).

De KNHB had een dag eerder aanvullende bepalingen opgenomen in het bondsreglement. Daarin staat dat clubs het verzoek kunnen doen een wedstrijd uit te stellen als minimaal zes spelers vanwege het coronavirus niet kunnen hockeyen. „De KNHB streeft ernaar om gedurende het seizoen 2020-2021 een volledig competitieprogramma af te werken”, aldus de bond. Voor zondag staan nu nog vijf wedstrijden op het programma in de hoofdklasse voor vrouwen, bij de mannen zes.

Voetbal: Doelman Courtois verlaat Belgische selectie

14.44 uur: Bondscoach Roberto Martínez van België kan in de komende interlands voor de Nations League tegen Denemarken (zaterdag) en IJsland (dinsdag) geen beroep doen op doelman Thibaut Courtois. De keeper van Real Madrid keert volgens de Belgische voetbalbond (KBVB) terug naar zijn club Real Madrid. De KBVB meldt niet waarom hij de Belgische selectie heeft verlaten.

De afgelopen dagen circuleerde het gerucht dat Courtois positief zou hebben getest op het coronavirus. De KBVB ontkende dat verhaal. De Belg trainde donderdag nog mee met de Rode Duivels.

Voetbal: Oceanië krijgt dit jaar geen voetbalkampioen

09.23 uur: Oceanië krijgt dit jaar geen voetbalkampioen. De federatie van dit werelddeel, de OFC, heeft besloten om de Champions League van 2020 af te breken zonder winnaar. Het bekertoernooi voor clubs was aanbeland in de kwartfinales toen het coronavirus ervoor zorgde dat de OFC in maart de Champions League stil moest leggen.

Het toernooi zou in april en mei worden uitgespeeld. „Hoewel we allemaal onze toernooien in het Pacifisch gebied graag afgemaakt zouden hebben, moeten we ook denken aan de gezondheid op de lange termijn van onze gemeenschap”, zegt secretaris-generaal Franck Castillo van de OFC. De acht clubs die de kwartfinales hadden bereikt, krijgen als compensatie een bedrag van omgerekend 15.000 euro.

Normaal gesproken doet de winnaar van de Champions League van Oceanië ook mee aan het WK voor clubs. De wereldvoetbalbond FIFA moet daar als organisator nu een beslissing over nemen. Het WK staat voor december in Qatar op het programma. Namens Europa doet Bayern München als winnaar van de Champions League daaraan mee.

Basketbal: Toronto Raptors op spectaculaire wijze terug in de race

07.25 uur: De basketballers van Toronto Raptors zijn terug in de race in de play-offs van de NBA. De regerend kampioen leek in de halve finales van de oostelijke divisie ook het derde duel met Boston Celtics te gaan verliezen. In de zoemer gooide OG Anunoby echter een driepunter raak, waardoor de Raptors alsnog de winst pakten: 104-103.

„Ik verwachtte al dat die bal erin zou gaan”, zei Anunoby heel koeltjes. „Ik schiet niet om te missen. Ik was dan ook niet verrast”, aldus de 23-jarige Engelsman met Nigeriaanse roots. Met een halve seconde op de klok kreeg hij de bal aangegooid door Kyle Lowry, waarna hij de Raptors met een trefzeker schot - terwijl de zoemer af ging - terugbracht in de strijd om een finaleplaats. In plaats van 3-0 voor de Celtics staat het nu 2-1.

De ploeg uit Canada had de eerste twee duels met de Celtics uit de best-of-sevenserie verloren. Ook de derde wedstrijd leek naar de club uit Boston te gaan toen Daniel Theis vlak voor het verstrijken van de speeltijd de bal door de basket dunkte. Hij tilde de stand daardoor naar 103-101. Op dat moment stond er nog 0,5 seconde op de klok. Na de time-out mocht Lowry de bal ingooien. Hij vond aan de andere kant van het veld de vrijstaande Anunoby, die koel bleef en de spanning terugbracht.

In het westen won Los Angeles Clippers het eerste duel met Denver Nuggets op overtuigende wijze: 120-97. Kawhi Leonard, die vorig jaar met de Raptors de titel pakte, gooide 29 punten bij elkaar voor de Clippers.