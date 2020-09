Sport Kort: Openingsduel hockeysters Amsterdam uitgesteld na besmettingen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golf: Luiten in wachtkamer na sterk herstel in Spanje

14.54 uur: Joost Luiten heeft zich op de tweede dag van de Andalucia Masters in Spanje sterk hersteld van een moeizame openingsronde. Hij ging vrijdag op Real Club Valderrama rond in 69 slagen (-2). Daarmee deed de Rotterdammer het 10 slagen beter dan op donderdag. Met een totaalscore van 148 (+6) moet Luiten afwachten of hij ook tijdens het weekeinde nog in actie mag komen in Andalusië.

Wil Besseling (75 slagen op donderdag) en Darius van Driel (76 slagen op donderdag) gaan vrijdagmiddag van start in hun tweede omloop. Lars van Meijel heeft de 'cut' niet gehaald.

Hockey: Openingsduel hockeysters Amsterdam uitgesteld na besmettingen

14.45 uur: De eerste competitiewedstrijd van de hockeysters van Amsterdam is uitgesteld vanwege een aantal coronabesmettingen binnen de ploeg. Drie hockeysters hebben positief getest, drie andere zijn op advies van de medische staf uit voorzorg in quarantaine gegaan.

De Nederlandse hockeybond KNHB heeft op verzoek van Amsterdam de wedstrijd tegen HGC, die zondag zou worden gespeeld, uitgesteld. Het duel is nu ingepland op komende woensdag (9 september).

De KNHB had een dag eerder aanvullende bepalingen opgenomen in het bondsreglement. Daarin staat dat clubs het verzoek kunnen doen een wedstrijd uit te stellen als minimaal zes spelers vanwege het coronavirus niet kunnen hockeyen. „De KNHB streeft ernaar om gedurende het seizoen 2020-2021 een volledig competitieprogramma af te werken”, aldus de bond. Voor zondag staan nu nog vijf wedstrijden op het programma in de hoofdklasse voor vrouwen, bij de mannen zes.

Voetbal: Doelman Courtois verlaat Belgische selectie

14.44 uur: Bondscoach Roberto Martínez van België kan in de komende interlands voor de Nations League tegen Denemarken (zaterdag) en IJsland (dinsdag) geen beroep doen op doelman Thibaut Courtois. De keeper van Real Madrid keert volgens de Belgische voetbalbond (KBVB) terug naar zijn club Real Madrid. De KBVB meldt niet waarom hij de Belgische selectie heeft verlaten.

De afgelopen dagen circuleerde het gerucht dat Courtois positief zou hebben getest op het coronavirus. De KBVB ontkende dat verhaal. De Belg trainde donderdag nog mee met de Rode Duivels.

Voetbal: Oceanië krijgt dit jaar geen voetbalkampioen

09.23 uur: Oceanië krijgt dit jaar geen voetbalkampioen. De federatie van dit werelddeel, de OFC, heeft besloten om de Champions League van 2020 af te breken zonder winnaar. Het bekertoernooi voor clubs was aanbeland in de kwartfinales toen het coronavirus ervoor zorgde dat de OFC in maart de Champions League stil moest leggen.

Het toernooi zou in april en mei worden uitgespeeld. „Hoewel we allemaal onze toernooien in het Pacifisch gebied graag afgemaakt zouden hebben, moeten we ook denken aan de gezondheid op de lange termijn van onze gemeenschap”, zegt secretaris-generaal Franck Castillo van de OFC. De acht clubs die de kwartfinales hadden bereikt, krijgen als compensatie een bedrag van omgerekend 15.000 euro.

Normaal gesproken doet de winnaar van de Champions League van Oceanië ook mee aan het WK voor clubs. De wereldvoetbalbond FIFA moet daar als organisator nu een beslissing over nemen. Het WK staat voor december in Qatar op het programma. Namens Europa doet Bayern München als winnaar van de Champions League daaraan mee.

Basketbal: Toronto Raptors op spectaculaire wijze terug in de race

07.25 uur: De basketballers van Toronto Raptors zijn terug in de race in de play-offs van de NBA. De regerend kampioen leek in de halve finales van de oostelijke divisie ook het derde duel met Boston Celtics te gaan verliezen. In de zoemer gooide OG Anunoby echter een driepunter raak, waardoor de Raptors alsnog de winst pakten: 104-103.

„Ik verwachtte al dat die bal erin zou gaan”, zei Anunoby heel koeltjes. „Ik schiet niet om te missen. Ik was dan ook niet verrast”, aldus de 23-jarige Engelsman met Nigeriaanse roots. Met een halve seconde op de klok kreeg hij de bal aangegooid door Kyle Lowry, waarna hij de Raptors met een trefzeker schot - terwijl de zoemer af ging - terugbracht in de strijd om een finaleplaats. In plaats van 3-0 voor de Celtics staat het nu 2-1.

De ploeg uit Canada had de eerste twee duels met de Celtics uit de best-of-sevenserie verloren. Ook de derde wedstrijd leek naar de club uit Boston te gaan toen Daniel Theis vlak voor het verstrijken van de speeltijd de bal door de basket dunkte. Hij tilde de stand daardoor naar 103-101. Op dat moment stond er nog 0,5 seconde op de klok. Na de time-out mocht Lowry de bal ingooien. Hij vond aan de andere kant van het veld de vrijstaande Anunoby, die koel bleef en de spanning terugbracht.

In het westen won Los Angeles Clippers het eerste duel met Denver Nuggets op overtuigende wijze: 120-97. Kawhi Leonard, die vorig jaar met de Raptors de titel pakte, gooide 29 punten bij elkaar voor de Clippers.