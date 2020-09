Sport Kort: Toronto Raptors op spectaculaire wijze terug in de race

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Bakstetbal: Toronto Raptors op spectaculaire wijze terug in de race

07.25 uur: De basketballers van Toronto Raptors zijn terug in de race in de play-offs van de NBA. De regerend kampioen leek in de halve finales van de oostelijke divisie ook het derde duel met Boston Celtics te gaan verliezen. In de zoemer gooide OG Anunoby echter een driepunter raak, waardoor de Raptors alsnog de winst pakten: 104-103.

„Ik verwachtte al dat die bal erin zou gaan”, zei Anunoby heel koeltjes. „Ik schiet niet om te missen. Ik was dan ook niet verrast”, aldus de 23-jarige Engelsman met Nigeriaanse roots. Met een halve seconde op de klok kreeg hij de bal aangegooid door Kyle Lowry, waarna hij de Raptors met een trefzeker schot - terwijl de zoemer af ging - terugbracht in de strijd om een finaleplaats. In plaats van 3-0 voor de Celtics staat het nu 2-1.