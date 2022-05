Premium Het beste van De Telegraaf

Zwollenaren komen 4 tot 5 miljoen euro tekort PEC Zwolle heeft groot financieel probleem door degradatie

Door Jeroen Kapteijns

Pelle Clement in tranen na de degradatie Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - PEC Zwolle is door de degradatie financieel in een lastig parket verzeild geraakt. De eerste degradant uit de Eredivisie moet komend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie een bedrag van 4 à 5 miljoen euro bezuinigen ten opzichte van de huidige begroting van 12,5 miljoen euro. Dat komt bovenop het tekort over het lopende seizoen dat PEC Zwolle heeft kunnen wegwerken door de verkoop van Mees de Wit à 2,3 miljoen euro aan AZ. Dat heeft algemeen directeur Marcel Boudesteyn aangegeven na de 2-0 nederlaag tegen Sparta Rotterdam, waardoor de Zwollenaren na tien seizoenen op een rij in de Eredivisie de gang terug naar de Keuken Kampioen Divisie maken.