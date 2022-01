Roel Boomstra opnieuw wereldkampioen dammen

Boomstra won in de tweekamp op de High Tech Campus de tiebreak na de zesde ronde en de reguliere partij in de achtste ronde. In de finale tiebreak werden drie ’rapid’-partijen gespeeld, waarbij de bedenktijd steeds korter wordt. Twee eindigden in remise. De derde, na de lunch, werd gewonnen door Boomstra. „In de lunchpauze had ik samen met mijn team een zet voorbereid. Toen ik vervolgens deze zet speelde, moest Schwartzman tien minuten lang nadenken”, keek Boomstra terug op het volgens hem beslissende moment.

„Ik ben heel tevreden. Ik speelde nog beter dan de vorige keer, hetzelfde geldt voor Aleksandr. Het is me gelukt en ik ben heel erg blij. Ik was in perfecte vorm en had eigenlijk niet beter kunnen spelen dan dit”, sprak de winnaar, met een sportieve verliezer naast zich. „Het is niet moeilijk om van Roel te winnen. Het is meer dan dat. Ik heb mijn best gedaan”, aldus de 54-jarige Rus.

Boomstra was eerder al wereldkampioen in 2016 en 2018. Hij heeft nog één titel nodig om Piet Roozenburg bij te halen. Recordhouder Harm Wiersma heeft zes wereldtitels achter zijn naam staan.