Newcastle United hard onderuit, goed nieuws voor Ten Hag, record Haaland

Jacob Ramsey en Ollie Watkins (twee) maakten de doelpunten op Villa Park. Opvallend is dat Aston Villa in alle achttien competitiewedstrijden onder trainer Unai Emery doel heeft getroffen. De Spaanse coach werd eind oktober vorig jaar aangesteld als opvolger van Steven Gerrard.

Manchester United kan zondag Newcastle United op de ranglijst passeren. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelt dan tegen Nottingham Forest. Tottenham Hotspur kan in punten gelijk komen met Newcastle. De Spurs spelen later op zaterdag tegen Bournemouth.

De beste vier ploegen van de Premier League mogen volgend seizoen aan de Champions League deelnemen.

Geen beterschap onder Lampard

Chelsea heeft ook de derde wedstrijd onder interim-trainer Frank Lampard verloren. De Londense club moest het op het eigen Stamford Bridge in de Premier League afleggen tegen Brighton & Hove Albion: 1-2. Chelsea verloor vorige week ook bij Wolverhampton Wanderers (1-0) en ging woensdag in de kwartfinales van de Champions League onderuit bij Real Madrid (2-0).

Veltman

De ’Blues’ kwamen tegen Brighton na ruim 10 minuten wel op voorsprong via Conor Gallagher, wiens schot vanaf de rand van het strafschopgebied onderweg van richting werd veranderd. Brighton zag in de eerste helft verdediger Joël Veltman en spits Evan Ferguson geblesseerd uitvallen, maar kwam kort voor rust wel op gelijke hoogte via Danny Welbeck. De vervanger van Ferguson kopte met zijn eerste balcontact raak.

Zo’n 20 minuten voor tijd bezorgde Julio Enciso de ploeg van trainer Roberto De Zerbi de winst met een fraaie uithaal van afstand. De Paraguayaan knalde de bal in de kruising.

Chelsea, dat dinsdag de return tegen Real Madrid speelt, staat in de Premier League op de elfde plaats.

Haaland

Erling Haaland heeft het doelpuntenrecord van Mohamed Salah in de Premier League geëvenaard. De Noorse spits van Manchester City scoorde twee keer in de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Leicester City en voerde zijn totaal dit seizoen op naar 32 goals in de Engelse competitie. Salah scoorde 32 keer voor Liverpool in het seizoen 2017-2018 en dat betekende een record sinds de Premier League uit twintig clubs bestaat.

Voorheen zaten er 22 clubs in de Premier League. Andy Cole en Alan Shearer maakten beiden eens 34 doelpunten in zo’n seizoen met 42 wedstrijden, vier wedstrijden meer dan nu. Cole deed dat in 1993-1994 voor Newcastle United, Shearer een seizoen later voor Blackburn Rovers.

Haaland heeft de tijd

Haaland heeft nog acht wedstrijden om die prestatie van Cole en Shearer te overtreffen. De Noor maakte zijn 32 doelpunten in 28 duels. Hij werd tegen Leicester City al in de rust gewisseld door trainer Pep Guardiola, met het oog op de return van woensdag in de kwartfinales van de Champions League tegen Bayern München.

Manchester City blijft door de zege in het spoor van koploper Arsenal, dat 3 punten meer heeft. De ’Gunners’ nemen het zondag op tegen West Ham United. Arsenal heeft daarna nog zeven wedstrijden te gaan, City nog acht.

Tegenvaller Veltman

Veltman ontbreekt volgende week zondag bij Brighton & Hove Albion in de halve finale van de FA Cup tegen Manchester United. De Nederlandse verdediger liep een blessure op. Ook de jonge spits Evan Ferguson raakte op Stamford Bridge geblesseerd en mist het duel met ManUnited op Wembley.

„Het is jammer dat we zoveel spelers kwijtraken”, zei trainer Roberto De Zerbi, die desondanks trots was op de prestatie van zijn ploeg in Londen tegen Chelsea. „We maken de club en de fans blij. We hebben echt heel goed gevoetbald. Maar ik denk nu al weer aan de de halve finale in de FA Cup. Het gaat altijd om de volgende wedstrijd.”

Volgend weekeinde zijn op Wembley de halve finales van het belangrijkste Engelse bekertoernooi. Zaterdag spelen Manchester City en Sheffield United daar tegen elkaar, een dag later Brighton en Manchester United. Die ploeg van trainer Erik ten Hag won eerder dit jaar de League Cup.

