Voorzitter Franse club Angers weg na beschuldigingen aanranding

Saïd Chabane Ⓒ ANP/HH

ANGERS - De voorzitter van de Franse voetbalclub Angers is opgestapt. Saïd Chabane deed dat na beschuldigingen van aanranding, door zes jonge vrouwen in 2020. Angers speelt in Frankrijk op het hoogste niveau en staat op de laatste plaats.