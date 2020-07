Missen Tour de France komt bij vertrekkende Sam Oomen hard aan

Sam Oomen Ⓒ De Telegraaf

Team Sunweb gaat vrijbuiteren in de Tour de France en mikt tijdens de Giro d’Italia op hoge klasseringen voor het duo dat na dit seizoen vertrekt: Wilco Kelderman en Sam Oomen delen het kopmanschap. En vooral die laatste naam is verrassend. Ook voor hemzelf, omdat hij echt dacht deze zomer eindelijk te debuteren in ’s werelds grootste wielerrace.