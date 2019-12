Ajax tegen Babel én Vormer in Qatar

De Turkse club is op donderdag 9 januari de tegenstander en twee dagen later wacht het oefenduel met Club Brugge, de Belgische ploeg van aanvoerder Ruud Vormer. Beide duels worden gespeeld in het Al-Janoub Stadion, dat ook wordt gebruikt tijdens het WK van 2022.

Ajax verblijft voor de derde keer in Doha. De Amsterdammers reizen op 4 januari af naar Qatar en keren op 12 januari terug. Een week later hervat Ajax de competitie met een thuiswedstrijd tegen Sparta.