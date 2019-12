Gouden Oranje-handbalsters gearriveerd op Schiphol

De Nederlandse handbalsters vieren hun overwinning op het WK handbal in Japan. Het team won met een punt verschil van Spanje. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De Nederlandse handbalploeg die afgelopen zondag wereldkampioen is geworden in Japan, is geland op Schiphol. De KLM-vlucht waarmee de handbalsters terugkwamen is iets voor 4.30 uur geland op de luchthaven.