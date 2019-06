Maak kans op Meet & Greet met Valentino Rossi

Stuur jouw mooiste of leukste foto van de TT Assen naar telesport@telegraaf.nl. Doe dat vóór dinsdag 25 juni 18.00 uur! Dat mag een selfie op het circuit in de afgelopen jaren zijn, een groepsfoto van jou en je vrienden of vriendinnen, als het maar een mooi TT-sfeertje heeft!

Wat houdt de prijs in?

De winnaar krijgt op zaterdag 29 juni na de derde vrije training (rond 13.15 uur ) de Meet & Greet. Bij de prijs hoort ook een Paddock-pas voor de zaterdag en een Grid Access voor de zondag.

Maar de TT maakt het nóg gekker. De winnaar krijgt ook een VIP-pakket, bestaande uit een VIP Hospitality-prijs in de Legends Club. Dan wordt je de hele dag als VIP behandeld!

De Legends Club is dan op zondag voor de prijswinnaar met een introducé. De Meet & Greet en de Grid Access is voor één persoon.

Telesport neemt woensdag 26 juni contact op met de winnaar.