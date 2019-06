Van Gerwen baalt flink: ’Ik heb ondermaats gespeeld’

Aanvankelijk zag het er nog goed uit voor het Oranje-duo. Van Gerwen won de eerste enkelpartij weliswaar moeizaam van Lennon (4-3 in legs), maar de 1-0 voorsprong was een feit. Wattimena kon de zege echter niet over de eindstreep trekken. Hij verloor met 1-4 van O’Connor. In de beslissende koppelwedstrijd gingen de Nederlanders volledig de mist in; 0-4.

„Ze gooiden zeker geweldig”, analyseerde Van Gerwen bij RTL7. „Maar ik begin slordig aan de wedstrijd, ik gooi geen triple. Het was het hele toernooi moeizaam en ik moest voor elke leg keihard knokken.” Het was vooral Lennon die met twee geweldige finishes van 131 en 128 voor de doodsteek zorgde. „Dat kan hij eigenlijk helemaal niet, maar hij deed het wel”, aldus Van Gerwen.

Van Gerwen legde de uitschakeling niet alleen neer bij het verlies in de koppelpartij. In de kwartfinales verloor de nummer één van de wereld bijvoorbeeld ook al verrassend zijn single tegen de onbekende Canadees Dawson Murschell. Maar toen trok Nederland het via een zege van Wattimena en een prima optreden in het koppelduel nog allemaal recht. „We speelden de hele tijd niet op honderd procent. Ik wil misschien wel te graag en kon geen fatsoenlijke wedstrijd neerzetten. Dat mag ik alleen mezelf kwalijk nemen. We proberen ons stinkende best te doen, maar het komt er niet uit op de juiste momenten. Gewoon klote, meer kan ik er niet van zeggen. Ik baal er ontzettend van.”

Jermaine Wattimena (voorgrond) en Michael van Gerwen verlaten een illusie armer het podium bij de World Cup of Darts. Ⓒ BSR Agency

De laatste twee edities werden nog door Nederland gewonnen. Alleen toen speelde Van Gerwen wel met Raymond van Barneveld, die op de wereldranglijst inmiddels is gepasseerd door Wattimena en daarom niet meer tot het Nederlands team behoort. „We wilden laten zien wat we samen konden, dat is er niet uitgekomen. Ik heb ondermaats gespeeld. Jermaine kan ook veel beter”, sloot Van Gerwen af. Schotland, met Gary Anderson en Peter Wright, won in de finale uiteindelijk van Ierland en nam daarmee de wereldtitel van Nederland over.

