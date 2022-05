Lewis Hamilton denkt stiekem weer aan winnen

Hamilton viel in Barcelona ver terug na een touché met Kevin Magnussen, stelde aan het team voor om de race te beëindigen, maar finishte uiteindelijk na een fraaie inhaalrace als vijfde. Een waterlek aan het einde van de race zorgde ervoor dat hij de vierde plek nog verloor aan Carlos Sainz.

,,Ik lag dertig seconden achter de nummer achttien en dacht dat het onmogelijk was om in de punten te rijden. Dus leek het me beter om de motor te sparen. Ik ben blij dat we niet zijn gestopt. Het toont aan dat je nooit moet opgeven”, aldus Hamilton. ,,Dit lijkt weer een beetje op vroeger. Zo’n inhaalrace voelt als een overwinning, misschien nog wel beter. De auto voelt een stuk beter aan nu. Het is een mooi signaal, dat we de juiste richting zijn opgeslagen. Zonder die problemen had ik denk ik kunnen strijden met de Red Bulls. Dat geeft me hoop dat we ook met deze auto kunnen vechten voor overwinningen.”

Zo competitief als Red Bull en Ferrari lijkt Mercedes overigens nog niet. Ook tijdens de kwalificatie was het verschil nog aanzienlijk, al is het duidelijk dat de achtvoudig constructeurskampioen progressie heeft geboekt.