Slot: ’Ik zet Santiago niet voor de groep’

Een gat van zes jaar zonder landstitel is genoeg reden voor iedere Feyenoorder om er een knalfeest van te maken. Maar trainer Arne Slot zegt dat zijn spelersgroep nog aardig in toom is te houden. Nagenoeg de hele spelersgroep gaat het ook voor de eerste keer meemaken, zo’n kampioenschap en de aansluitende huldiging op maandag op de Coolsingel.

Op de vraag of hij een beroep doet op mannen die het wel hebben ervaren, zegt Slot: „Santiago (Gimenez, red.) is in Mexico kampioen geworden. Maar ik zet Santiago niet voor de groep om even te vertellen over zijn ervaringen. Iedereen in de selectie is gewoon nog rustig. Ik kan natuurlijk niet voor heel Rotterdam of Nederland spreken.”

Voor de coach zelf is het vanzelfsprekend ook de eerste keer dat hij een kampioenswedstrijd in de Eredivisie gaat beleven en zijn eerste grote prijs als coach kan binnenhalen. En toch probeert hij de voorbereiding op de mogelijke feestwedstrijd tegen Go Ahead Eagles net zo te laten verlopen als al die andere competitieduels dit seizoen.

Santiago Gimenez Ⓒ ANP/HH

Zondag een nat pak?

Het wil niet zeggen dat hij zich persoonlijk volledig probeert af te sluiten of de koele kikker wil uithangen, want diep van binnen vindt hij het prachtig wat er staat te gebeuren. Slot lacht zelfs even om de vraag of hij een tweede clubkostuum heeft voor het geval hij zondagavond (de wedstrijd begint om 16.45 uur pas) bij een goed resultaat in het grote bad wordt geworpen door zijn spelers. „Nee, nee, ik heb van de sponsor één pak gekregen. Maar als dat gebeurt, zal er vast wel een oplossing komen.”

Bekijk ook: Van Bronckhorst en Van Persie reiken schaal uit bij titel Feyenoord

Het is een van de weinige momenten dat hij even vooruit kijkt of heel kort filosofeert over wat er zich na afloop van Feyenoord-Go Ahead kan afspelen. Hij beweert vooral Netflix-films te hebben gekeken om zijn gedachten te verzetten. „En alle andere uren heb ik beelden van Go Ahead gekeken, want dat is wel een ploeg die zich dit seizoen heel sterk heeft laten zien en ook nog iets heeft om voor te spelen tegen ons. Go Ahead kan zich nog kwalificeren voor Europees voetbal.”

"Natuurlijk is het voor mijn spelers ook spannend"

Het is ook een voordeel dat hij niet in Rotterdam zelf woont maar eerst bijna 160 kilometer moet rijden voordat hij thuis is. Thuis is Zwolle en daar wonen ook wel Feyenoord-supporters, maar die staan niet zo massaal voor zijn neus als bij topscorer Gimenez die met regelmaat gewoon in het centrum van Rotterdam loopt omdat hij daar woont.

Natuurlijk is het spannend’

Slot: „Natuurlijk is het voor mijn spelers ook spannend. Kijk, aan het eind van het seizoen is het overal spannend, niet alleen bij ons. Onderin, bij ploegen als Emmen of Volendam, staat ook de druk erop nu. En sommige clubs zijn bovenin aan het vechten voor Europees voetbal. Maar dat is wel een andere spanning dan wanneer je kampioen kan worden.”

Bekijk ook: Feyenoord opent poorten van De Kuip al vroeg voor kampioensduel

Alleen vindt de oefenmeester van de Rotterdammers dat zijn spelersgroep wel heeft aangetoond met spanning te kunnen omgaan. Een deel van zijn spelers stond vorig jaar in de finale van de Conference League, zijn hele ploeg kon dealen met de spanning op de laatste speeldag van de groepsfase in de Europa League toen Lazio moest worden verslagen.

„Je kunt het stoïcijns noemen, het woord onverstoorbaar is vaak gevallen, zelf vind ik dat deze selectie vooral goed is in de discipline. Ze hebben voor hetere vuren gestaan. Ze hebben dit seizoen vaak laten zien dat ze het verdienen dat dit soort woorden over de groep wordt uitgesproken. En die kwaliteiten, die we hier net benoemen, nemen ze wel degelijk mee naar de wedstrijd van zondag.”

Gemis van Trauner

Feyenoord moet het zondag doen zonder zijn populaire centrumverdediger Gernot Trauner. Die heeft nog te veel last van zijn knieblessure en dat betreurt Slot zeer. „Het is een teleurstelling dat hij er niet bij kan zijn. Het gaat mij niet eens zo om het feestje dat hij eventueel anders meemaakt op het veld. Ik vind vooral dat het team hem keihard nodig heeft. We hebben het gat achterin al vaker moeten opvullen en gelukkig kan Lutsharel Geertruida daar prima spelen. Dan neemt Marcus Pedersen weer diens plek in op de rechtsbackpositie.”

Gernot Trauner is er niet bij. Ⓒ ANP/HH

De coach heeft begrepen dat er gigantische sfeeracties op komst zijn voor zijn ploeg. „Er zal een geweldige sfeer zijn. Een megaspandoek? Het zou gek zijn als we uit de tunnel komen en er zou niks gebeuren en de mensen zouden gewoon op hun stoeltje zitten. Vooral dit stadion met zijn supporters, staat bekend om de geweldige sfeer die er altijd is. Daar zijn de spelers mede verantwoordelijk voor. Maar het wordt ongetwijfeld prachtig.”

Contract

Over zijn contractbesprekingen met Feyenoord wil Slot deze vrijdag geen woord loslaten. Hij zegt alleen met het kampioenschap bezig te zijn en niet over andere dingen na te denken nu. Of hij er voor zichzelf al uit is, vraagt de NOS-verslaggever? „Ja, over de opstelling ben ik wel uit.”

De verslaggever probeert het nog een keer. „Ben je eruit over je contract?”

Slot grijnst en zegt: „De officiële lezing is dat ik hier nog gewoon twee jaar onder contract sta…”