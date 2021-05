Ajax staat Antony niet af voor Olympische Spelen

Ook zijn ploeggenoot in Amsterdam Lisandro Martínez is er niet bij namens Argentinië. Ajax is niet verplicht om spelers voor de Spelen af te staan, omdat het een onder 23-toernooi betreft. „Antony reageerde gelaten op het bericht”,, liet de Ajax-trainer weten.

Ten Hag gaf verder aan dat de Ajacieden die in de race zijn om naar het EK te gaan met het Nederlands elftal zich waarschijnlijk niet op 24 mei al bij de selectie van bondscoach Frank de Boer melden. In de regelementen staat dat Ajax spelers pas uiterlijk op 31 mei hoeft af te staan aan Oranje. „We zullen met Frank de Boer per speler kijken wanneer ze zich melden”, vertelde Ten Hag.

Tagliafico en Martínez opgeroepen voor Argentinië

De verdedigers Nicolás Tagliafico en Martínez moeten zich binnenkort in Argentinië melden voor twee WK-kwalificatiewedstrijden met de nationale ploeg. Bondscoach Lionel Scaloni heeft de Ajacieden opgeroepen voor de duels van begin volgende maand met Chili en Colombia. Marcos Senesi van Feyenoord kreeg geen uitnodiging.

Senesi (24) zou in maart voor het eerst naar de nationale ploeg gaan, maar de WK-kwalificatiewedstrijden werden toen afgelast vanwege alle reisrestricties die toen van kracht waren. De Zuid-Amerikaanse landen zouden daardoor amper kunnen beschikken over hun internationals uit Europa. Senesi bleef toen in Rotterdam.

Tagliafico is een vaste waarde in de Argentijnse ploeg. De 28-jarige linksback van Ajax speelde al 28 interlands. Zijn clubgenoot Martínez (23) debuteerde eind vorig jaar in het nationale elftal. Lionel Messi behoort vanzelfsprekend ook tot de groep die Scaloni formeerde. Argentinië doet na de twee WK-kwalificatiewedstrijden mee aan het toernooi om de Copa América, dat het land samen met Colombia huisvest.