Groningen-keeper Sergio Padt: ’Droom naar top vier of buitenland te gaan’

Sergio Padt Ⓒ ANP/HH

GRONINGEN - Geen van de betrokkenen zal het hardop zeggen. En FC Emmen zelf loopt er al helemaal niet mee te koop. Maar Sergio Padt kon de voorbije week ineens nadenken over een 4-jarig contract ter waarde van een half miljoen euro per jaar. Fors meer dan zijn FC Groningen-salaris. De goalie zag dat hij in één klap voor zijn pensioen zou kunnen tekenen, maar blies de interesse uit Drenthe af voordat de club mocht besluiten met Groningen om tafel te gaan. „Het gaat niet door”, aldus Padt.